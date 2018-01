Cidade onde Lula da Silva será julgado quer o exército nas ruas nesse dia

Lula foi condenado por corrupção a nove anos e meio de prisão em julho.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 13:02

O Prefeito (Presidente de Câmara) de Porto Alegre, onde no próximo dia 24 acontecerá o segundo julgamento de Lula da Silva, que pode tirá-lo da disputa presidencial e até enviá-lo para a cadeia, pediu ao governo central o envio de tropas do Exército para garantir a segurança pública naquela cidade do sul do Brasil no dia em que o ex-presidente for julgado.



Lula foi condenado por corrupção a nove anos e meio de prisão em Julho pelo juiz Sérgio Moro e foi autorizado por aquele magistrado a recorrer da sentença em liberdade mas, se perder essa apelação no próximo dia 24, poderá sair do tribunal já preso directamente para a cadeia onde terá de cumprir a pena.

Nelson Marchezan Júnior, o Prefeito de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, alegou no seu pedido que a presença das Forças Armadas é essencial para garantir a preservação de vidas e do património. Enviou o pedido ao presidente Michel Temer, com cópias para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o secretário de Segurança Pública do estado, Cezar Schirmer.

No ofício enviado a Temer, Marchezan alerta para os ânimos que cercam o novo julgamento de Lula e que, embora a segurança pública no Brasil seja uma competência estadual e não municipal, é na cidade que os acontecimentos se vão desenrolar, por isso tomou a iniciativa.



O secretário de Segurança Pública estadual não gostou, garante que o governo estadual está em condições de garantir a segurança de todos, mas a verdade é que o Rio Grande do Sul, como outros estados brasileiros, vive uma grave crise na segurança pública, com escassez de meios técnicos e humanos, ordenados em atraso e aumento da criminalidade.

Movimentos sociais, sindicatos e o próprio Partido dos Trabalhadores estão a convocar grandes manifestações para o dia 24, principalmente para Porto Alegre, em apoio ao antigo governante. Para eles, Lula foi condenado injustamente e o novo julgamento é uma nova tentativa de o tirar da corrida presidencial, que lidera há muito e com grande vantagem sobre todos os outros candidatos conhecidos até agora.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, já tinha convocado milhares de trabalhadores rurais para fazerem um grande acampamento junto ao Tribunal Regional Federal da 4. Região, TRF-4, onde o julgamento do recurso de Lula será julgado, mas a justiça proibiu esse acampamento.



No entanto, o mesmo juiz permitiu que os Sem Terra se concentrem e circulem livremente pelo parque em frente ao tribunal, desde que não montem as barracas nem levem com eles foices, enxadas, machados e outros utensílios de trabalho que costumam exibir e podem ser usados como armas..

Em Maio, quando Lula da Silva foi interrogado por Moro, dessa feita na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A cidade decretou feriados no dia do julgamento e os dois dias anteriores, várias importantes vias de Curitiba foram interditadas, quarteirões inteiros em redor do tribunal foram isolados e interditados até para a circulação de pessoas, e um forte contingente policial manteve apoiantes e opositores de Lula separados por vários quilómetros, evitando confrontos significativos.