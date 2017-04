Cientistas chineses criam painéis solares que também funcionam de noite

Instalação de painéis solares em Taizhou, é uma das maiores do mundo





"As células solares que funcionam com qualquer tempo poderão indicar que a indústria global de energia solar conseguirá baixar o preço da recolha de energia", afirmou.



Cientistas de universidades chinesas criaram painéis solares capazes de gerar energia mesmo de noite, com chuva ou nevoeiro, anunciou esta segunda-feira o jornal oficial Diário do Povo.A tecnologia assenta num novo material chamado fósforo de grande persistência, que consegue armazenar energia solar durante o dia para ser usada de noite."Só a luz parcialmente visível é que pode ser absorvida e convertida em eletricidade, mas esta matéria pode armazenar energia solar a partir de luz não absorvida e próxima da infravermelha", explicou um dos responsáveis do projeto, Tang Qunwei, da Universidade Oceânica da China.