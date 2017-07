Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas encontram material nuclear fundido no Japão

Descoberta foi feita na cidade de Fukushima, pela primeira vez desde o acidente nuclear em 2011.

20:29

Um grupo de cientistas encontrou material nuclear fundido, esta sexta-feira, dentro de uma estrutura do terceiro reator da central nuclear de Fukushima, no Japão.



A descoberta foi feita pela primeira vez através de um robô - com uma câmara - desde o acidente nuclear ocorrido em 2011, conforme avança o jornal britânico The Guardian.



Nesse ano, a central foi destruída na sequência de um sismo, precedido por um tsunami. Devido ao elevado nível de radioatividade e aos estragos, ainda não foi possível encontrar material nos outros dois reatores da central.



O reator três da central é coberto pelo material, de cor alaranjada, que chega a ter um metro de espessura em algumas superfíceis, segundo a mesma fonte.