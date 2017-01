Cinco comboios de alta-velocidade espanhóis retidos devido a neve

Técnicos da Administração das Infraestruturas Ferroviárias, entidade pública responsável pela gestão das linhas dos comboios, estão a trabalhar na linha de alta velocidade para desimpedir as vias e restabelecer o serviço.



Em comunicado, a Renfe referiu que as condições meteorológicas adversas com acumulação de gelo e neve em diversos pontos do trajeto afetaram a infraestrutura ferroviária e o material e que a circulação permanece cortada.Técnicos da Administração das Infraestruturas Ferroviárias, entidade pública responsável pela gestão das linhas dos comboios, estão a trabalhar na linha de alta velocidade para desimpedir as vias e restabelecer o serviço.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Cinco comboios da linha de AVE (comboios de alta-velocidade) Madrid-Levante, com cerca de 1.500 passageiros, estão retidos em Albacete devido à queda de neve que obrigou à interrupção da circulação entre aquela cidade e Alicante.Segundo fontes da empresa ferroviária Renfe, quatro dos comboios estão retidos nas imediações de Madrid e outro entre as localidade de Villena (Alicante) e Bonete (Albacete).A empresa referiu também que está a preparar um plano alternativo para transferir os passageiros para o seu destino com dois comboios, híbridos elétricos e a gasóleo, que podem circular naquela via nas atuais condições meteorológicas.