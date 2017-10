Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco crianças e uma mulher mortos em incêndio no Japão

Fogo em habitação terá sido alegadamente provocado pelo pai dos menores.

Por Lusa | 03:59

Cinco crianças e uma mulher morreram esta sexta-feira no Japão na sequência de um incêndio alegadamente provocado pelo pai dos menores, noticiou a imprensa japonesa.



A polícia descobriu cinco cadáveres num apartamento da cidade de Hitachi, a uma centena de quilómetros a norte de Tóquio, depois do fogo ter sido extinto esta manhã, indicou a agência de notícias nipónica Jiji.



Uma das crianças foi resgatada em estado crítico, mas acabou por morrer no hospital.



Segundo a imprensa japonesa, as crianças tinham entre 3 e 11 anos.



Um homem de cerca de 30 anos declarou às autoridades que tinha incendiado a habitação, informou a Jiji, citando fontes policiais.



Segundo a imprensa, o homem é o pai das cinco crianças.