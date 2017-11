Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco crianças mortas em explosão de bomba numa escola na Tanzânia

Criança pegou numa bomba pensando ser uma sucata e acabou por provocar a tragédia.

Por Lusa | 13:11

Pelo menos cinco crianças morreram esta quarta-feira e 24 outras ficaram feridas na explosão de uma bomba numa escola primária na Tanzânia, informou a polícia.



A explosão ocorreu no complexo da escola primária de Kihinga, quando uma criança pegou na bomba pensando tratar-se de sucata, disse o comandante da polícia regional de Kagera (noroeste), comandante Augustine Orome.



Orome disse à agência noticiosa norte-americana Associated Press que três crianças morreram no local e duas num hospital local, adiantando que os 24 feridos deram entrada num hospital.



A polícia está a investigar a origem da bomba.