Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco detidos após deteção de explosivos em bairro com embaixadas em Paris

Engenho explosivo foi encontrado e desativado.

03.10.17

Cinco pessoas foram detidas na sequência de um alegado atentado à bomba falhado num bairro de Paris onde se localizam embaixadas, no fim de semana, incluindo um suspeito que estava sinalizado pelas autoridades por radicalização, foi anunciado esta terça-feira.



"Entre as pessoas que foram detidas, um estava sinalizado no ficheiro FSPRT [Ficheiro das sinalizações para a prevenção da radicalização de caráter terrorista], o que quer dizer radicalizado", disse à rádio France Inter o ministro do Interior, Gérard Collomb.



A polícia parisiense disse que um morador alertou as autoridades para atividade suspeita na madrugada de sábado num edifício no 16.º bairro, onde estão localizadas algumas embaixadas e considerado uma zona de classe alta.



Um responsável da justiça disse que o engenho explosivo foi encontrado e desativado, segundo a Associated Press.



Os cinco suspeitos continuavam hoje sob custódia e os procuradores contra terrorismo abriram uma investigação, segundo o mesmo responsável.



O incidente ocorreu no mesmo fim de semana em que um homem matou duas mulheres à facada em Marselha.



Os motivos do crime continuam por esclarecer, embora o ataque tenha sido reivindicado pelo Daesh.



O parlamento francês deverá aprovar hoje uma nova lei contra o terrorismo.