O fogo deflagrou na cave do edifício, segundo os bombeiros.

Por Lusa | 02.10.17

Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas, incluindo três com gravidade, no incêndio que deflagrou esta segunda-feira num edifício em Mulhouse, no leste de França, disseram os bombeiros locais.



Segundo a edição 'online' do jornal L'Alsace, o fumo foi apontado como o principal responsável "de um número tão elevado de vítimas", de acordo com a agência noticiosa France Presse (AFP).