Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco mortos e três desaparecidos na Colômbia por transbordo de um rio

Devido às fortes chuvas, o rio La Paila transbordou no município de Corinto e inundou vários bairros desta localidade.

07:51

Cinco pessoas morreram e três estão desaparecidas em consequência do transbordo de um rio no sudoeste da Colômbia durante a noite de quarta-feira, segundo dados oficiais atualizados na quinta-feira.



Há ainda o registo de 32 feridos como vítimas da catástrofe.



Devido às fortes chuvas, o rio La Paila transbordou no município de Corinto, pertencente ao departamento de Cauca, e inundou vários bairros desta localidade de cerca de 32 mil habitantes.



A Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) da Colômbia, informou esta sexta-feira num comunicado que, com a recuperação dos corpos de dois homens, "o número de mortos subiu para cinco pessoas".