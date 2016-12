Turista canadiana entre os 10 mortos de ataque terrorista na Jordânia

O que achou desta notícia?







Pelo menos 10 pessoas morreram e nove ficaram feridas, entre as quais vários agentes da autoridade, na sequência de um ataque de homens armados a um castelo medieval e a veículos da polícia na Jordânia, disse à AFP uma fonte da segurança.O ataque ocorre em vários locais de Karak, um local turístico conhecido por ter um dos maiores castelos construídos pelos Cruzados, a cerca de 118 quilómetros a sul da capital Amã.O canal de TV Al Jazeera relata que aconteceram vários ataques em simultâneo a postos policiais, tendo depois os elementos do grupo terrorista - ainda não identificado - procurado refúgio no castelo medieval, onde aconteceram tiroteios com a polícia.Entre os mortos estão quatro polícias, uma turista canadiana e dois civis jordanos. O governo canadiano já confirmou o falecimento de uma mulher, não adiantando, para já, mais pormenores sobre a sua identidade.O site jordano Alghad reporta que as autoridades terão conseguido libertar cerca e 14 reféns que estavam retidos no castelo sob ameaça de armas de fogo. O grupo de reféns incluia vários turistas da Malásia.Há notícia de ainda existirem reféns no local, onde ainda estarão vários elementos do grupo que atacou a polícia e turistas a tiro.A polícia local adiantou aos jornalistas que o tiroteio foi iniciado pelos homens armados, que atiraram contra os agentes que patrulhavam a atração turística, antes de entrarem no castelo, situado no topo de uma colina.Ainda não é sabida a identidade dos atacantes, nem o seu intuito.