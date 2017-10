Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco mortos em ataque de homens armados contra xiitas no Paquistão

Vítimas dirigiam-se a um mercado para comprar verduras, dentro de uma viatura.

09:30

Cinco pessoas, incluindo três membros da minoria xiita hazara, foram mortas a tiro esta segunda-feira quando seguiam em direção a um mercado de frescos na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, informou fonte oficial.



"Por volta das 06h45 [04h45 em Lisboa], dois homens armados, que seguiam numa moto, abriram fogo contra um veículo, matando os cinco ocupantes, três hazara e dois pashtun", disse o porta-voz da polícia de Quetta, Muddasir Hussain, à agência de notícias espanhola Efe.



O responsável indicou que quatro das vítimas eram proprietários de lojas. Dirigiam-se a um mercado para comprar verduras, enquanto a quinta vítima era o condutor do veículo.



"Não sabemos, contudo, se foi um ataque sectário, mas com quem teriam inimizades estes pobres comerciantes?", questionou.



Quetta, capital da província do Baluchistão, é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão, onde convergem grupos separatistas armados e fações talibãs e outras organizações extremistas, sendo uma das zonas menos desenvolvidas do país asiático.



Os atentados de cariz sectário no Paquistão, em especial contra a minoria xiita, que representa cerca de 20% da população, ocorrem com relativa frequência, não obstante a diminuição, em termos globais, do número de atos terroristas nos últimos três anos.



O Paquistão lançou uma operação nas zonas tribais em junho de 2014, na qual foram mortos 3.500 presumíveis terroristas, segundo dados do exército não confirmados de forma independente.



Em fevereiro deste ano, o exército pôs em marcha uma nova ofensiva antiterrorista após uma série de atentados e, em meados de julho, iniciou uma operação nas zonas fronteiriças com o Afeganistão contra o Daesh.