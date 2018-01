Origem do fogo é desconhecida e está a ser investigada pelas autoridades.

Por Lusa | 03:11

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira num restaurante em Bangalore, no sul da Índia, causou a morte a cinco trabalhadores que dormiam no interior do edifício, anunciou a polícia.

M.N. Anucheth, da polícia local, indicou que o fogo, que deflagrou às primeiras horas de hoje, deixou os funcionários encurralados no piso térreo do edifício Kumbaara Sangha onde dormiam.

As causas do incêndio, entretanto extinto, estão a ser investigadas.