Cinco mortos, incluindo três decapitados, durante o fim de semana

De acordo com a AP, pelo menos 35 pessoas morreram nas áreas turísticas de Acapulco em 2016 devido à violência de gangues de droga.

Pelo menos cinco pessoas morreram, três das quais decapitadas, durante o fim de semana da passagem de ano na conhecida estância balnear de Acapulco, no México, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.As três cabeças decapitadas foram encontradas no sábado colocadas em cima do tejadilho de um carro numa área residencial, com os corpos dentro do veículos, confirmou à agência de notícias AP um oficial da polícia.No mesmo dia homens desconhecidos abriram fogo sobre um polícia que estava a prestar assistência num acidente de trânsito perto da zona turística da cidade.