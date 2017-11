Cinco pescadores desaparecidos em naufrágio de barco de pesca no Brasil

Embarcação com 23 pessoas foi ao fundo em zona onde têm ocorrido muitos acidentes semelhantes.

Cinco pessoas continuavam desaparecidas na tarde desta quinta-feira, várias horas depois de o barco de pesca em que seguiam ter naufragado ao largo da cidade brasileira de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Outros 18 ocupantes da embarcação foram salvos por barcos de pesca e de recreio que estavam na região e por equipas de socorro.

O barco, "Nossa Senhora do Carmo I", tinha saído do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, com pelo menos 23 pessoas a bordo. O naufrágio aconteceu na noite de quarta-feira por motivos ainda não esclarecidos, numa região do mar de Angra dos Reis conhecida como Ponta dos Meros, nas proximidades da Ilha Grande.

Na mesma área já ocorreram outros naufrágios. Em 2015, um barco com turistas da cidade de Arantina, em Minas Gerais, também naufragou. Três dos 11 ocupantes nunca foram localizados.