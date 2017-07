Cinco polícias morrem em ataque contra posto de segurança no Egito

Disparos em posto policial a 30 km do Cairo matam dois agentes e três recrutas da polícia.

Por Lusa | 10:54

Pelo menos cinco polícias morreram esta sexta-feira num ataque com armas de fogo contra um posto de segurança em Badrashin, 30 quilómetros a sul do Cairo, no Egito, informaram fontes oficiais.



No ataque, perpetrado por homens armados desconhecidos, morreram dois agentes e três recrutas da polícia, segundo fonte do Ministério do Interior citada pela agência oficial, MENA.



Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.



Os ataques contra forças de segurança tornaram-se frequentes no Egito desde o golpe de Estado de 2013, que derrubou o Presidente islamita Mohamed Morsi.



No sábado, pelo menos 26 militares morreram num atentado à bomba na península do Sinai, perto da fronteira da Faixa de Gaza, um ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).



O Egito está em estado de emergência desde 9 de abril, quando mais de 40 pessoas morreram em atentados do EI contra duas igrejas cristãs coptas no norte do país.