Cinco traficantes com 32 quilogramas de cornos de rinoceronte presos na Zâmbia

Origem dos cornos não foi possível determinar.

17:31

As autoridades zambianas anunciaram este domingo ter prendido cinco cidadãos, três chineses e dois zambianos, na posse 32 quilogramas de cornos de rinoceronte no sul do país, ao pé da fronteira com Moçambique.



Os traficantes foram presos "por posse ilegal de 25 bocados de cornos de rinoceronte com o peso de 32,2 quilogramas", disse um porta-voz do ministério da Fauna e Parques Naturais, Sakabilo Kalembwe.



A origem dos cornos não foi possível determinar, mas o porta-voz assegurou que segundo as informações de que dispunha "nenhum rinoceronte foi morto recentemente no país e que não faltava nenhum corno no stock existente".



Na terça-feira, um chinês 24 anos foi intercetada na posse de 20 quilogramas de cornos de rinoceronte quando estava em trânsito no aeroporto internacional de Joanesburgo, principal metrópole da África do Sul.



Ele viajava de Lusaca, a capital zambiana, e ia para Hong Kong.