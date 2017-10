Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinquenta e um palestinianos detidos pela polícia israelita em Jerusalém Oriental

Detidos são suspeitos de lançarem engenhos incendiários e pedras contra polícias israelitas em patrulha no bairro de Issawiya.

Por Lusa | 11:16

A polícia israelita informou esta segunda-feira ter detido 51 palestinianos suspeitos de atos de violência contra as suas forças de segurança num bairro em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade ocupada e anexada por Israel.



Os detidos são suspeitos de lançarem engenhos incendiários e pedras contra polícias israelitas em patrulha no bairro de Issawiya e de estarem diretamente envolvidos em confrontos, disse o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.



Issawiya é normalmente um distrito agitado pela violência entre jovens palestinianos, que protestam contra a ocupação, e os polícias israelitas. Em julho, por exemplo, houve um período de forte tensão em torno da esplanada das Mesquitas.



Os 51 palestinianos são acusados de "confrontos e atos de terrorismo" e foram levados para interrogatório antes de serem apresentados a um juiz.



Israel, que vê Jerusalém como a sua capital indivisível, conquistou e anexou Jerusalém Oriental em 1967.



A comunidade internacional nunca reconheceu a anexação e considera Jerusalém Oriental como um território ocupado.



Os palestinianos pretendem torná-la a capital do eventual futuro Estado da Palestina.