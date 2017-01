Circo Barnum termina em maio após 146 anos de atividade

Por seu lado, a organização "Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais" (PETA) congratulou-se com o fim do "triste espetáculo dado ao mundo", dizendo que era um exemplo de que "os grandes circos ainda causam sofrimento aos animais" e que este é "um sinal da mudança dos tempos".



A digressão deste ano prevê 30 etapas nos Estados Unidos, estando os derradeiros espetáculos marcados para o dia 07 de maio, em Rhode Island ("Circus XTREME"), e 21 de maio, em Uniondale, nos arredores de Nova Iorque ("Out of This World")



O circo Barnum, fundado em 1871, nos Estados Unidos, e que se apresentou como "o maior espetáculo do mundo", anunciou que vai encerrar em maio, após 146 anos de atividade, uma decisão saudada pelos defensores dos animas.O circo, designado oficialmente "Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus", depois de várias fusões, explica em comunicado que não sobrevive mais tempo, por problemas financeiros, devido ao aumento dos custos e à queda nas vendas de bilhetes, especialmente desde que foi forçado pelos defensores animais a retirar os elefantes, que eram o destaque do espetáculo.A decisão, anunciada no sábado à noite, foi "difícil", porque "o circo e os seus colaboradores têm sido uma fonte contínua de inspiração para mim e minha família", afirma em comunicado Kenneth Feld, o presidente do conselho de administração da Feld Entertainment, que produz muitos outros espetáculos, e cujo pai tinha assumido o circo há 50 anos.