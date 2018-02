Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgiões retiram "maior tumor cerebral" do mundo

Paciente é um homem indiano de 31 anos que cegou devido à condição.

18:01

Cirurgiões acreditam ter retirado o "maior tumor cerebral" do mundo a um homem com apenas 31 anos. O tumor, que estava a crescer na cabeça de um indiano há já três anos, pesava cerca de 1,9 quilos e levou Santlal Pal a cegar.



A operação, que durou cerca de sete horas, foi bem sucedida e ocorreu no BYL Nair Charitable Hospital em Bombaim.



De acordo com o jornal britânico Metro, Pal necessitou de 11 transfusões de sangue e passou três dias ligado às máquinas após a cirurgia para os clínicos se assegurarem de que o homem sobreviveria.



Agora, Pal, um comerciante, vai recuperar a visão durante o recobro.



Até este caso, o maior tumor cerebral retirado a um homem teria cerca de 1,4 quilos.