Ciudadanos pela primeira vez à frente nas sondagens em Espanha

Menos de um mês depois de Inés Arrimadas ter ganho as eleições para o governo regional da Catalunha pelo Ciudadanos, os efeitos fazem-se agora sentir a nível nacional. Uma sondagem divulgada pelo El País mostra que o partido de Albert Rivera é o preferido dos eleitores para governar Espanha.



Segundo os dados do estudo feito pela Metroscopia para o El País, o partido Ciudadanos reúne neste momento 27,1% das intenções de voto, bem à frente do PP - partido do atual primeiro-ministro, Mariano Rajoy - que se fica pelos 23,7%. O PSOE capta 21,6% das intenções de voto e o Podemos, força mais à esquerda, 15,1%.



O Ciudadanos consegue ficar à frente na maioria das cidades de Espanha e lidera em todos os estrados sociais, sejam de idade ou de poder económico. Os dados mostram que um bloco de centro direita com o Ciudadanos e o PP conseguiriam mais de 50% dos votos se as eleições fossem hoje.





Resultados que podem indiciar uma mudança profunda no tradicional sistema bipartidário que tem governado a Espanha desde as primeira eleições democráticas, em 1977. Quatro anos depois de ter surgido, o movimento de centro direito Ciudadano pode estar a um passo do poder.