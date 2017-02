Civis "provavelmente" mortos em ataque dos EUA no Iémen

Civis foram "provavelmente" mortos num ataque dos Estados Unidos no Iémen, no fim de semana, e crianças podem estar entre as vítimas, disse na quarta-feira o Comando Central do exército norte-americano.



O ataque de 29 de janeiro contra a Al-Qaida na Península Arábica atraiu atenção porque um membro das forças de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos foi também morto e vários outros membros ficaram feridos naquela que foi a primeira operação deste tipo autorizada pelo Presidente Donald Trump.



Um dirigente provincial do Iémen tinha anteriormente dito que 16 civis morreram no ataque -- oito mulheres e oito crianças -- mas o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla inglesa) não disponibilizou números.









A morte dos civis parece ter acontecido quando um avião norte-americano foi chamado para ajudar os comandos, quando estes conduziam o ataque de madrugada que os oficiais norte-americanos disseram ter morto 14 membros da Al-Qaida na Península Arábica.



"Uma equipa designada pelo comandante da força operacional concluiu, lamentavelmente, que civis não combatentes foram provavelmente mortos num tiroteio durante um ataque no Iémen a 29 de janeiro. Os mortos podem incluir crianças", disse o CENTCOM, em comunicado.

