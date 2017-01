Cliente apanha empregados de pizaria a fazer sexo

O jovem inglês Ace Brown entrou com uma amiga num restaurante da cadeia Pizza Hut, em Bristol, no Reino Unido, e ficou surpreendido por não ver nenhum empregado no espaço. Imediatamente, e para servir de prova de que não estava a tentar assaltar o restaurante, começou a transmitir um direto na rede social Facebook enquanto gritava pelos funcionários.

Preocupado que tivesse acontecido algo grave aos funcionários, Ace entrou pela cozinha do restaurante enquanto gritava.

Acabou por surpreender os dois funcionários do restaurante fechados num escritório a fazer sexo. "Ah, estão aí! O que estão a fazer? Estavam a fazer sexo? Tu tinhas as mãos dentro das calças dele", diz o jovem no vídeo gravado, reparando que o empregado do sexo masculino ainda tinha a braguilha aberta.

Irados, os funcionários expulsam o jovem da área da cozinha enquanto gritam que vão chamar a polícia. Ace questiona porque estão chateados, uma vez que só queria ajudar, e acaba por sair do restaurante.

Depois do vídeo se tornar viral, as autoridades estão a investigar o caso. O porta-voz da Pizza Hut assegura que os dois funcionários estavam a preparar-se para encerrar o restaurante quando foram surpreendidos pelo jovem e que não estavam a fazer sexo.

