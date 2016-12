Cliente com ciúmes de prostituta mata seis em bordel

Um homem de 27 anos, que se apaixonou por uma prostituta num bordel em Jaboticabal, uma cidade no interior do estado brasileiro de São Paulo, matou a tiro seis pessoas e feriu outras duas no final da noite desta quarta-feira.



Em causa está um ataque de ciúmes. O assassino foi rejeitado pela mulher por esta já se ter comprometido com outro freguês que chegou primeiro.



O homem foi identificado pela polícia como William Roberto, fugiu pelo canavial que cerca a casa nocturna, que fica a 1,5 km da cidade, mas entregou-se no final desta quinta-feira perto do local dos crimes, depois de permanecer escondido, sem água nem comida, por mais de 20 horas.





A matança aconteceu perto das 23 horas locais, uma da madrugada desta quinta em Lisboa, quando o cliente chegou ao bordel e pediu à jovem por quem se tinha interessado para ir com ele para um dos quartos. Ao saber que ela não poderia atendê-lo pois já se tinha comprometido com outro cliente, um empresário conhecido na região, o agressor ficou furioso. Saiu do estabelecimento, foi até ao carro, um Volkswagen "Carocha" e voltou com uma arma e uma caixa de balas, iniciando o massacre. Matou o segurança da casa e a dona do estabelecimento, uma mulher de 72 anos, e depois começou a invadir os quartos à procura da prostituta que tanto queria e o tinha trocado por outro homem. Ao encontrá-la, matou-a, bem como ao homem com quem ela estava na cama, e, ao fugir, ainda continuou a disparar, recarregando rapidamente a arma quando esta descarregava. Duas outras jovens, uma delas neta da dona do estabelecimento, foram executadas à queima-roupa, e outras duas pessoas foram atingidas mas sobreviveram. A matança só não foi maior porque funcionários, clientes e outras prostitutas, algumas já nos quartos do bordel, ao ouvirem os primeiros tiros fugiram do estabelecimento a correr, mesmo quem estava sem roupa. O assassino fugiu a pé no meio da escuridão do canavial, deixando o carro à porta da casa nocturna com os documentos no interior, facilitando a sua identificação.





