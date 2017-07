Cliente do Starbucks interrompe assalto armado à cadeirada

Homem de 65 anos estava a beber café quando se apercebeu de agressor com pistola e faca.

Cregg Jerri, de 58 anos, estava a beber um café numa das lojas da cadeia Starbucks em Fresno, Califórnia, quando se apercebeu do que estava a acontecer ao balcão. Um homem que usava uma máscara de 'Transformer' ameaçou a empregada com uma pistola e uma faca, exigindo o dinheiro da caixa.



As imagens de videovigilância mostram a destemida reação de Cregg. O homem pegou numa cadeira de metal e atacou o assaltante para o chão, derrubando-o. Os dois envolvem-se numa intensa luta, com Cregg a conseguir imobilizar o assaltante no chão. Enquanto isto acontece, outras duas pessoas têm reações bem diferentes.

Uma cliente que estava numa mesa ao lado de Cregg foge pela porta fora quando se apercebe do assalto. Mais estranha é a reação da empregada de mesa, que continua a limpar os tampos enquanto o assalto se desenrola e só sai de cena quando os dois homens a lutar avançam na sua direção.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira e as imagens rapidamente se espalharam pela net. A ação de Cregg foi elogiada pela polícia.

O assaltante conseguiu fugir do local, mas foi depois detido, que o identificou como sendo Ryan Michael Flores, de 30 anos.

Tanto o assaltante como o herói que o travou ficaram feridos com corte da faca que Flores usou no assalto, mas as feridas não são graves. A polícia da cidade americana descobriu que a pistola era falsa.

Apesar de louvar a coragem de Cregg Jerri, o chefe da polícia de Fresno, Jerry Dyer, avisa que não é recomendável enfrentar assim um assaltante armado. "Neste caso, o desfecho foi bom. Ninguém morreu em resultado deste incidente, mas podia bem ter acontecido".

