CM e CMTV elegem figuras e factos do ano

Redação escolheu Joana Marques Vidal e Salvador Sobral como Figuras Nacionais do Ano.

Por Leonardo Ralha, Ricardo Ramos e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Já o presidente dos Estados Unidos da América foi uma Figura incontornável ao longo dos 12 meses. Como Facto, a situação na Catalunha concentrou as atenções.



FIGURAS DO ANO

Joana sem medo e Salvador de Kiev

Joana Marques Vidal, a procuradora-geral da República que recebeu a pesada herança de Pinto Monteiro em 2012 e após arrumar a casa chega à fase final do mandato com a acusação a José Sócrates feita, e Salvador Sobral, cantor quase desconhecido que conquistou a Europa com ‘Amar pelos Dois’ e Portugal com a excentricidade e o drama pessoal foram as escolhas da redação do Correio da Manhã para figuras nacionais de 2017.



De Joana Marques Vidal, o diretor da ‘Sábado’, Eduardo Dâmaso, escreve no anuário que amanhã acompanha a edição do CM que "a procuradora-geral da República levou para o Ministério Público um programa simples mas muito objetivo: independência, independência, independência, mas também celeridade, rigor, avaliação, escrutínio e real exercício do poder que lhe foi confiado".



Já sobre o primeiro português a vencer o Festival da Eurovisão, disputado na cidade ucraniana de Kiev, o jornalista Fernando Sobral realça que "a fragilidade detetável em Salvador Sobral se transforma, quando ele canta, num exercício de felicidade partilhada". Foi assim que cativou os portugueses, levando muitos a suster a respiração quando foi submetido ao transplante de coração de que ainda está a recuperar.



Mão cheia de bolas de ouro para Ronaldo

Cristiano Ronaldo passou de um para quatro filhos em meses, mas o português também recebeu o prémio da FIFA para o melhor jogador do ano e a quinta Bola de Ouro, igualando Messi.



Além de conduzir Portugal ao apuramento para o Mundial da Rússia, após o inédito título europeu de 2016, garantiu a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões para a sala de troféus do Real Madrid e provou, aos 32 anos, que tem muito para dar.



FIGURA INTERNACIONAL

O incontornável Trump

Donald Trump foi o escolhido pela redação do Correio da Manhã como figura internacional de 2017, depois de a sua surpreendente vitória eleitoral de 2016 lhe ter valido a mesma distinção no ano passado.



Fazendo um balanço do primeiro ano de mandato do presidente dos EUA, João Pereira Coutinho fala de uma "criação virtual que só existe enquanto existir circo à sua volta", mas cuja atuação política ficou muito aquém do que os apoiantes esperavam e que permitiu o crescimento da influência russa no Mundo.



ACONTECIMENTO NACIONAL DO ANO

Cento e onze mortos nos grandes incêndios

A maior tragédia da década em Portugal aconteceu em dois atos. A 17 de junho, pelo menos 66 pessoas, entre vítimas diretas e indiretas, morreram no grande incêndio florestal que começou em Pedrógão Grande. Outras 254 ficaram feridas. E a 15 e 16 de outubro, as Beiras foram varridas por violentos e gigantescos fogos que mataram outras 45 pessoas e feriram 71.



Cento e onze mortos nos grandes incêndios que aconteceram fora da chamada, pela Proteção Civil, fase crítica de fogos florestais. Uma tragédia que mostrou uma Proteção Civil impreparada e um poder político incapaz de impedir que se repetissem em outubro os erros e falhas identificados em junho. Mais de meio milhão de hectares ardidos: o valor mais elevado de sempre.



A ministra da Administração Interna só se demitiu a 18 de outubro. E ainda correm as investigação para apurar e punir os responsáveis pela negligência mortal.



ACONTECIMENTO INTERNACIONAL DO ANO

O desafio independentista da Catalunha

O processo independentista que abalou a Espanha foi eleito pela redação do CM como o Acontecimento Internacional do Ano.



Luciano Amaral analisa os vários equívocos que marcaram o processo e estiveram na origem dos dias conturbados que a Catalunha viveu em outubro, com a realização do referendo ilegal, a proclamação unilateral da independência, a fuga de Carles Puigdemont para Bruxelas e a aplicação do Artigo 155 da Constituição para suspender a autonomia e convocar eleições antecipadas.



Um braço-de-ferro que colocou em causa os valores democráticos e a convivência cidadã e deixou feridas profundas na sociedade do país vizinho.

