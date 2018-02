Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coelhinha da Playboy foi amante de Trump

Karen McDougal teve uma relação com o presidente entre 2006 e 2007, na mesma altura em que Trump estava com uma atriz porno.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:19

Uma antiga ‘playmate’ da revista Playboy diz ter mantido uma relação amorosa com Donald Trump durante quase dez meses. Karen McDougal conta ainda que recebeu 120 mil euros para ficar em silêncio sobre o ‘affair’ com o agora presidente dos EUA.



À revista ‘The New Yorker’, Karen contou que a relação se prolongou entre junho de 2006 e abril de 2007, tendo começado menos de três meses após o nascimento de Barron, o filho de Trump e da atual mulher, Melania Trump. A relação coincidiu com outro ‘affair’ do magnata. Trump conheceu a atriz pornográfica Stormy Daniels num torneio de golfe no verão de 2006 e manteve com ela uma relação que se prolongou igualmente por 2007, segundo contou a atriz.



Karen lembra que depois de fazerem sexo pela primeira vez, Trump quis pagar-lhe: "Disse-lhe: ‘Não, obrigada. Não sou esse tipo de rapariga. Dormi contigo porque gostei de ti e não pelo dinheiro’. Ele respondeu: ‘És especial’".



A coelhinha, ‘playmate’ do ano 1998, conheceu Trump numa festa na Mansão da Playboy. Vendeu a história do ‘affair’ à revista ‘National Enquirer’, que lhe pagou 120 mil euros por um exclusivo vitalício mas nunca publicou o artigo. Karen pensa que na verdade a revista pagou-lhe para manter o silêncio e diz que decidiu contar tudo inspirada pelo exemplo de Stormy.