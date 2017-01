As autoridades dos Estados Unidos encontraram 20 milhões de dólares, cerca de 18 milhões de euros, debaixo de um colchão num apartamento do estado de Massachussets relacionados com o esquema de pirâmide da TelexFree.

O dono do apartamento, Cléber Rocha, um cidadão brasileiro de 28 anos, foi indiciado por lavagem de dinheiro. Os EUA negaram a fiança ao autor de negócio que lesou 40 mil portugueses, sobretudo na Madeira, que terão perdido um total de 50 milhões de euros.

As autoridades acreditam que Cléber Rocha tenha ido aos Estados Unidos para tentar recuperar o dinheiro que será do co-fundador da empresa, o também brasileiro Carlos Wanzeler, que fugiu para o Brasil em 2014 e não pode ser extraditado.





Colchão escondia 20 milhões de esquema em pirâmide

O Departamento de Justiça norte-americano só divulgou a fotografia que pode ver acima, suficiente para demonstrar a dimensão da apreensão feita pelas autoridades.

A fortuna estará relacionada com o esquema de pirâmide da TelexFree, uma empresa com sede nos EUA que, oficialmente, fornecia serviços de telecomunicações através da internet. Contudo, de acordo com as autoridades, a empresa funcionava como um esquema piramidal, que tinha o objectivo de angariar promotores, que pagavam uma jóia elevada mediante a promessa de lucros igualmente altos.

Estes promotores tinham depois de angariar outras pessoas para tentar recuperar todo o dinheiro investido.

O esquema começou em janeiro de 2012 e terminou dois anos depois, em março de 2014. Neste mesmo ano, um co-fundador norte-americano da TelexFree foi detido e declarou-se culpado.

Milhares de pessoas foram lesadas em mais de 1 500 milhões de euros neste esquema fraudulento.

