Coligação internacional anuncia ter abatido 'drone' das forças pró-regime

Nas últimas semanas, as forças internacionais bombardearam por diversas ocasiões as posições das forças pró-regime em Al-Tanaf, onde as forças especiais americanas estão a treinar grupos sírios locais envolvidos na luta contra os extremistas do Estado Islâmico (EI).No domingo, um caça norte-americano abateu um avião do exército sírio na região de Raqa, no norte da Síria.O comando da coligação indicou na altura que o avião do exército sírio tinha bombardeado as forças apoiadas pelos Estados Unidos que estão a lutar contra o grupo 'jihadista' no norte da Síria e que a manobra foi realizada nos termos das regras de compromisso e de legítima defesa."Tendo em conta os recentes acontecimentos, a coligação não vai permitir que os aparelhos das forças pró-regime ameacem a coligação e as forças aliadas ou que se aproximem delas", declarou o comando da coligação, na nota informativa divulgada esta terça-feira.A ONU advertiu na segunda-feira para os riscos de existir um agravamento da situação militar na Síria após os vários incidentes entre as forças da coligação internacional e as forças leais ao regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.Em reação ao incidente com o avião do regime sírio, a Rússia, um aliado de Damasco, anunciou na segunda-feira que decidiu suspender o canal de comunicação militar estabelecido com o Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano) para impedir incidentes aéreos na Síria.Também advertiu para as consequências deste ato e referiu que os aviões da coligação internacional que sobrevoem a margem oeste do rio Eufrates "serão monitorizados" e "considerados como alvos" pela defesa antiaérea e a aviação russas na Síria.