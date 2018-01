Colisão de comboios faz centenas de feridos na África do Sul

Uma das carruagens descarrilou. As autoridades estão no local a investigar as causas do acidente.

Por Lusa | 10:08

Pelo menos 200 pessoas ficaram feridas esta terça-feira na sequência de um choque de comboios nos arredores da cidade sul-africana de Joanesburgo, segundo os serviços de emergência.

Segundo as mesmas fontes, não há para já registo de mortos na sequência do acidente, que ocorreu na estação de Germiston.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/TrainCrash?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TrainCrash</a> Geldenhuys station in Germiston 30+ injured no reported fatalities. <a href="https://t.co/K7uD7dLAnQ">pic.twitter.com/K7uD7dLAnQ</a></p>— @mthimbane (@BigBoyThemba) <a href="https://twitter.com/BigBoyThemba/status/950640747732185088?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de janeiro de 2018</a></blockquote>

De acordo com os primeiros dados, uma das carruagens descarrilou e as autoridades estão no local a investigar as causas do acidente.

Um outro choque de comboios na semana passada em Joanesburgo matou pelo menos 18 pessoas e feriu cerca de 260.