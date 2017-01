Colisão de dois navios provoca derrame de petróleo

Parte do combustível derramado alcançou as águas vizinhas de Singapura, que envolveu oito navios numa operação de limpeza do derrame.As autoridades que investigam o acidente indicaram que não houve feridos, assim como o mesmo não provocou atrasos no tráfego marítimo.O estreito de Singapura, que liga o estreito de Malaca e o Mar da China meridional, é uma das passagens marítimas mais concorridas do mundo.