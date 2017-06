Colisão entre ambulâncias, autocarro e camião mata 21 pessoas

Um grave acidente que envolveu duas ambulâncias, um autocarro interestadual e um camião de grande porte deixou na manhã desta quinta-feira pelo menos 15 pessoas mortas e grande número de feridos no estado brasileiro de Espírito Santo. Dos feridos, pelo menos sete estavam em estado muito grave.

Quase todas as vítimas fatais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram carbonizadas dentro do autocarro, que se partiu ao meio e se incendiou após ser atingido em cheio pelo camião. Ainda de acordo com a PRF, foi o pesado de carga, que transportava rochas, que provocou a tragédia, ao invadir a pista contrária e abalroar o autocarro.



O aparatoso acidente aconteceu perto das 05h50 locais, 09h50 de Lisboa, no quilometro 343 da estrada federal BR 101.

As duas ambulâncias, que levavam pacientes de duas cidades no interior para hospitais da capital, e que seguiam atrás do autocarro não conseguiram parar e uma delas chocou com o veículo de passageiros e a outra capotou. O motorista da primeira ambulância morreu, mas os pacientes que transportava e os ocupantes da segunda escaparam quase ilesos, tendo sofrido apenas ferimentos leves.

A maioria dos feridos foi levada para hospitais de três cidades da região em ambulâncias, e os mais graves foram levados de helicóptero para Vitória. Era exactamente para Vitória que o autocarro, que saira de São Paulo, se dirigia, e a tragédia ocorreu quando já faltava pouco para chegar.

