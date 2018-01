Colisão entre aviões em aeroporto de Toronto causa pânico

Uma das aeronaves incendiou-se e 168 passageiros tiveram que fugir.

Uma colisão entre duas aeronaves no aeroporto de Peasron, em Toronto, no Canadá, lançou pânico depois de uma das aeronaves se ter incendiado. Uma aeronave da companhia WestJet tinha acabado de aterrar, vinda de Cancun, no México, quando foi abalroada pela cauda de outro avião, da companhia Sunwing que estava a chegar à pista.

O avião da WestJet foi atingido na asa e ficou danificado, enquanto a cauda da outra aeronave irrompeu em chamas. Imediatamente pôs-se em marcha uma operação de evacuação rápida, com os 168 passageiros do avião da WestJet e os seis membros da tripulação a abandonarem a aeronave com auxílio dos bombeiros. Na outra aeronave seguia apenas o piloto.

O aeroporto de Pearson já confirmou o incidente, ocorrido no terminal 3.

Depressa foi montada uma grande operação com vários serviços de emergência, incluindo dezenas de bombeiros, o que permitiu controlar as chamas rapidamente e prestar auxílio aos passageiros em choque.

Até ao momento não há registo de vítimas.