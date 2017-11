Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois autocarros faz 25 mortos no Senegal

Mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas no acidente.

Por Lusa | 17:38

A colisão de dois autocarros provocou a morte de 25 pessoas e ferimentos em pelo menos doze outras, no Senegal, a cerca de 1.300 quilómetros da capital, Dakar, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais.



Uma estação de rádio senegalesa referiu que um dos veículos era um míni-autocarro, sobrelotado, que se dirigia para uma peregrinação anual, em Touba, enquanto o outro era um autocarro dos transportes locais que tinha como destino Kebemer, em sentido oposto.



Touba, a segunda cidade senegalesa mais populosa, com mais de um milhão de habitantes, acolhe a peregrinação muçulmana anual que celebra a obra do xeque Ahmadou Bamba, um líder sufi (o sufismo é uma corrente religiosa mística e contemplativa do Islão).



O presidente do Senegal, Macky Sall, e o ex-presidente Abdoulaye são esperados em Touba, para participarem na peregrinação.