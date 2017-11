Colômbia faz a maior apreensão de cocaína da história

Foram apreendidas 12 toneladas da droga.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:08

A Colômbia fez a maior apreensão de cocaína da sua história, nada menos de 12 toneladas da droga, que estavam prontas para serem exportadas. Segundo as autoridades colombianas, a droga apreendida renderia aos narcotraficantes no mercado internacional impressionantes 360 milhões de dólares.

Ainda de acordo com as informações avançadas pela polícia e pelo governo da Colômbia, a cocaína apreendida pertencia ao mega-traficante Dairo António Úsuga, chefe do cartel de droga "Clã do Golfo", atualmente a maior facção criminosa armada do país. Úsuga, sempre segundo a polícia colombiana, é hoje em dia o maior productor e exportador de cocaína do mundo.

A droga foi localizada enterrada em propriedades rurais em quatro pontos diferentes num raio de seis quilómetros, entre as localidades de Chigorodó e de Carepa, no Departamento (província) de Antioquia. Na operação participaram mais de 400 homens de forças especiais da polícia, apoiados por informações fornecidas por agentes anti-narcóticos de outros países.

A apreensão das 12 toneladas de cocaína foi uma vitória tão retumbante que o anúncio do sucesso da operação foi feito pelo próprio presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Ele exaltou o trabalho de todas as polícias envolvidas na operação e lembrou que, com a apreensão de agora, a Colômbia já atingiu o montante de 360 toneladas de droga apreendidas em 2017, contra 317 apreendidas em todo o ano de 2016.

O "Clã do Golfo" foi criado em 2006 e rapidamente transformou-se na maior facção de tráfico de droga da Colômbia, superando até o grupo guerrilheiro de esquerda FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que fizeram um acordo de desmobilização com o governo. A maior parte dos agora narcotraficantes do "Clã do Golfo" também é formada por ex-guerrilheiros, mas dos grupos paramilitares de extrema-direita igualmente desfeitos uma década atrás.