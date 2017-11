Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Com mais controlo de armas os mortos poderiam ser centenas e não dezenas"

Donald Trump rejeitou necessidade de debater controlo de posse de armas nos EUA, na sequência do ataque no Texas que matou a tiro 26 pessoas.

O presidente norte-americano rejeitou esta terça-feira a necessidade de abrir o debate sobre o controlo de posse de armas nos Estados Unidos e disse que, com mais restrições, as vítimas do tiroteio no Texas "poderiam ter sido centenas".



"Se esse homem não tivesse uma arma e não tivesse disparado (contra o atacante), as vítimas poderiam ter sido centenas", disse Donald Trump, referindo-se ao residente de Sutherland Springs que, com a sua espingarda, enfrentou o homem que matou a tiro dentro de uma igreja 26 pessoas, antes de fugir e se suicidar.



Trump, que falava numa conferência de imprensa ao lado do seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, assinalou ainda que "o estado com mais controlo de armas é Chicago (Illinois) e é um desastre".



Devin Patrick Kelley, 26 anos, matou a tiro no domingo 26 pessoas e feriu dezenas de outras na 'First Baptist Church', em Sutherland Springs, 45 quilómetros a sudeste de San Antonio (Texas), quando decorria uma missa.



Mais de uma dezena de crianças e uma grávida integram a lista das 26 vítimas mortais da maior matança na história do Estado do Texas.



No dia anterior, Trump tinha declarado que o tiroteio se deveu a "um problema de saúde mental de alto nível" e não de armas.