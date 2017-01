Comandos atacam base da al-Qaeda

Ataques com drones são parte do quotidiano no Iémen, país dividido há uma década por uma sangrenta guerra civil





A morte de civis terá acontecido quando os militares dos EUA retiravam e foram alvejados por radicais. Na resposta, "helicópteros bombardearam os radicais e várias casas próximas, causando muitas baixas", contou a mesma fonte, versão corroborada pelas autoridades iemenitas.

Tropas especiais dos EUA realizaram na madrugada de ontem um raide contra uma base da al-Qaeda no Iémen durante o qual terão sido mortos 14 radicais, entre eles três líderes do grupo jihadista. Outras fontes dão conta de 30 pessoas mortas, entre as quais pelo menos dez mulheres e crianças e um soldado norte-americano.A operação é a primeira autorizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o poderoso ramo da al-Qaeda na Península Arábica, alvo frequente de bombardeamentos com drones durante a administração de Barack Obama.Em declaração oficial, os militares dos EUA dizem que foram abatidos 14 radicais no ataque em al-Baida, entre eles Abdul Raouf al-Dhahab e dois outros líderes terroristas. Durante a operação, um helicóptero dos comandos norte-americanos caiu "e foi intencionalmente destruído no local" para evitar o eventual reaproveitamento de armas e outro material por parte dos radicais. "Começou tudo de madrugada, quando um drone bombardeou a casa de Abdul Raouf e depois helicópteros largaram militares que mataram todos os que estavam no interior", referiu um residente local.