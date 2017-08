Combatente do Daesh ameaça atacar Itália e Turquia

Diz que as pessoas serão abatidas nas próprias casas e que a mensagem é dirigida a Trump.

Um homem, aparentemente com sotaque britânico, alertou para uma onda de novos ataques terroristas contra a Itália e Turquia. Ele fala diretamente com a câmera enquanto adverte que as pessoas serão abatidas nas suas próprias casas. Acredita-se que as imagens foram filmadas em Raqqa, a "capital" do Daesh, que está sob o controlo do grupo terrorista há algum tempo.

O terrorista afirma que "esta é uma mensagem para o novo faraó de hoje, Donald Trump". "Podes ter os olhos em Raqqa e Mosul, mas nós temos os olhos em Constantinopla e em Roma", continua.

"Com a permissão de Alla, vamos matá-los nas próprias casas", afirma.

De seguida, o homem afasta-se da câmera para tirar a arma, enquanto grita "Allahu Akhbar".

As forças democráticas sírias apoiadas pelos EUA (SDF) estão a ponto de conquistar o controlo total dos bairros do sul de Raqqa.

Na passada segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou que existia uma grave falta de suprimentos médicos em Raqqa, onde estimava que ainda permaneciam até 50 mil civis.