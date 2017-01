Combates no Iémen causam pelo menos 68 mortos em dois dias

Do lado das forças lealistas morreram 13 militares, incluindo um general do exército.Fontes militares adiantaram, entretanto, à agência France Presse que os combates prosseguem hoje, com as forças lealistas a tentar ganhar o controlo de uma base militar rebelde na região de Dhubab.A base militar rebelde de Al-Omari situa-se numa região montanhosa sobranceira à estrada costeira que liga a região de Bab al-Mandab a Dhubab, e que também abre caminho a Hudaida, um porto no Mar Vermelho controlado pelos rebeldes.Os rebeldes huthis, e os seus aliados (apoiados pelo Irão), lançaram hoje dois mísseis balísticos que foram intercetados pela coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo do Iémen.Fontes oficiais militares do Iémen realçaram que o avanço das suas tropas foi mais lento do que o esperado porque os rebeldes colocaram minas ao longo dos caminhos.O governo iemenita e os seus aliados da coligação árabe reconquistaram o estreito de Bab al-Mandab em outubro de 2015, empurrando os rebeldes apoiados pelo Irão para Norte.No entanto, os rebeldes ainda controlam quase toda a costa do Iémen no Mar Vermelho a norte do estreito, uma posição estratégica que a coligação árabe considera ser uma ameaça ao fluxo de navios internacionais naquelas águas.Em setembro e outubro, dois navios de guerra norte-americanos e um outro navio dos Emirados Árabes Unidos ao serviço da coligação árabe aliada do governo iemenita foram visados por mísseis disparados a partir de território controlado pelos rebeldes.Dhubab foi reconquistado por tropas pró-governamentais em outubro de 2015, mas os rebeldes voltaram a ganhar controlo sobre a zona em fevereiro de 2016.De acordo com as Nações Unidas, o conflito no Iémen já fez mais de 7 mil mortos desde que, em março de 2015, a coligação árabe iniciou uma intervenção armada no país.