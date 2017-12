Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio descarrila e cai em autoestrada nos Estados Unidos

Acidente ferroviário no estado de Washington fez pelo menos seis mortos e 77 feridos.

Por Ricardo Ramos | 19.12.17

Um comboio de passageiros com 83 pessoas a bordo saltou esta segunda-feira dos carris e tombou sobre uma autoestrada no estado de Washington, EUA, fazendo pelo menos seis mortos e mais de sete dezenas de feridos. Desconhecem-se as causas do acidente, que ocorreu em plena hora de ponta durante a viagem inaugural de uma nova rota de alta velocidade.



O aparatoso acidente ocorreu nos arredores da localidade de DuPont, quando a composição passava num viaduto sobre a autoestrada I-5, uma das mais movimentadas do estado. As primeiras três carruagens descarrilaram e caíram sobre a faixa de rodagem, atingindo várias viaturas. "De repente, ouvimos muito barulho e sentimos tudo a abanar, era como se estivéssemos a cair por uma ribanceira. As pessoas começaram todas a gritar", afirmou um dos passageiros.



Pelo menos seis pessoas morreram e outras 77 ficaram feridas, três das quais em estado grave, segundo um balanço provisório das autoridades. Os trabalhos de resgate prolongaram-se por várias horas, uma vez que muitos passageiros ficaram presos no interior das carruagens acidentadas.



O comboio tinha saído às 06h00 da manhã (14h00 em Lisboa) de Seattle com destino a Portland, no estado vizinho de Oregon e usava pela primeira vez uma nova via construída entre as localidades de Tacoma e Olympia para encurtar o trajeto e evitar os comboios de carga que muitas vezes entupiam a rota, usada por milhares de passageiros todos os dias.



Segundo a Amtrak, empresa federal responsável pelo transporte ferroviário, no momento do acidente, o comboio circulava a cerca de 120 quilómetros por hora. No local do descarrilamento não existe qualquer passagem de nível ou cruzamento de vias, pelo que a possibilidade de o acidente ter sido provocado por uma colisão parece, à partida, ter sido descartada.



PORMENORES

Sete anos e 153 milhões

A nova via onde ocorreu o acidente demorou sete anos a ser construída e custou 153 milhões de euros. A nova rota permite encurtar em 10 minutos o trajeto entre Seattle e Portland e evitar os comboios de carga que causavam atrasos frequentes na via antiga.



Avisos ignorados

No início do mês, o presidente da câmara de uma das localidades atravessadas pela nova via alertou que o traçado colocava os comboios "demasiado perto" da autoestrada. "Quando houver um acidente não se venham queixar", avisou Don Anderson.