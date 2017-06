Comboio evacuado na Polónia devido a ameaça de bomba

AGORA Autoridades polonesas fazem evacuar trem Varsóvia-Berlim após ameaça de bomba https://t.co/wqXESF29Wn — sergio bretas (@serbretas) 28 de junho de 2017







As autoridades polacas mandaram parar um comboio que viajava esta quarta-feira de Varsóvia para Berlim e procederam à retirada dos respetivos passageiros, após terem recebido uma ameaça de bomba, noticiou a imprensa polaca.Segundo a agência estatal, o comboio foi mandado parar ao fim da tarde na estação de Mogilno, no oeste da Polónia.Os passageiros da composição e os residentes de edifícios próximos foram retirados do local para os especialistas em explosivos poderem inspecionar a área.O incidente tem sido partilhado nas redes sociais.