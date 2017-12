Comboio que descarrilou nos EUA circulava a uma velocidade superior à permitida

Acidente fez pelo menos seis mortos e mais de 70 feridos confirmados.

Por Lusa | 19.12.17

O comboio de passageiros que se descarrilou na segunda-feira nos Estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos, circulava a 128 quilómetros por hora numa zona limitada aos 48 quilómetros por hora, indicaram esta terça-feira as autoridades.

"Ainda é muito cedo para afirmar por que motivo" o comboio circulava a essa velocidade (128 quilómetros por hora) disse aos jornalistas Bella Dinh-Zarr do Gabinete Nacional de Segurança nos Transportes.

A responsável do organismo federal dos transportes norte-americanos acrescentou que a informação sobre a velocidade provem do mecanismo de registo da locomotiva.



O descarrilamento do comboio fez pelo menos seis morto e mais de 70 feridos confirmados.



O comboio fazia a ligação entre Seattle e Portland quando 13 das 14 carruagens descarrilaram. Uma das carruagens caiu numa movimentada autoestrada.