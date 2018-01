Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio que transportava republicanos colide com camião nos EUA

Há um morto e dois feridos já confirmados.

17:43

Um comboio que levava republicanos colidiu esta quarta-feira com um camião. Há pelo menos um morto e dois feridos já confirmados.



Segundo avança a CBS, o acidente aconteceu em West Virginia. O veículo levava a bordo inúmeros políticos republicanos que iam participar num retiro naquela região.



O comboio foi alugado propositadamente para este fim e saiu de Washington esta manhã. Cerca de três horas depois de iniciar viagem, o aparelho colidiu com um camião do lixo. O impacto do embate projetou os passageiros dos seus lugares.



Nenhuma das vítimas pertencia ao partido de Donald Trump, que já foi informado da situação.