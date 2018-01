Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comer cápsulas de detergente é o novo desafio da Internet

Brincadeira está a ser levada a cabo por adolescentes e pode ter graves consequências.

18:42

Tide Pod Challenge é o novo desafio que está a dominar a Internet. A brincadeira, que está a pegar moda entre os jovens norte-americanos, consiste na partilha de vídeos nos quais os adolescentes se filmam a comer pastilhas de detergente para a roupa. Alguns vão mais longe, e chegam mesmo a cozinhar a cápsula com outros alimentos.



Apesar de os jovens estarem a encarar o desafio como uma brincadeira, a ingestão destas cápsulas pode ter consequências graves para a saúde. No limite, pode até levar à morte.



De acordo com o jornal USA Today, a ingestão de apenas uma pequena quantidade de detergente é o suficiente para originar diarreia, vómitos, e caso a substância chegue aos pulmões, problemas respiratórios.



Este novo desafio está a deixar o governo dos EUA preocupado. Também a empresa Tide, a marca de detergentes mais ingerida pelos adolescentes durante o desafio, mostrou concernação em relação à situação.