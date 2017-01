Comerciante português baleado em assalto na Venezuela

Luís Benedito Gonçalves encontra-se internado no Hospital Dr JM Casal Ramos, onde, segundo as mesmas fontes, foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

Dois homens armados assaltaram e feriram a tiro um comerciante português de 50 anos no bairro venezuelano de Fé e Alegria, em Acarígua, informaram hoje fontes da comunidade portuguesa local.O assalto ocorreu pelas 19h00 horas (23h30 em Lisboa) de quinta-feira, quando Luís Benedito Gonçalves se preparava para encerrar o estabelecimento comercial do qual é proprietário.O comerciante foi intercetado pelos assaltantes que lhe exigiram que entregasse "tudo o que tinha", relataram as fontes. O homem terá, no entanto, oferecido resistência e acabou por ser baleado pelos atacantes na região torácica.