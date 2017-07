Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão Eleitoral da Venezuela decide manter urnas abertas por mais uma hora

Anúncio foi feito quando faltavam poucos minutos para o fecho da votação.

23:50

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) anunciou que decidiu prolongar por mais uma hora as urnas de voto para as eleições da Assembleia Constituinte.



As urnas deviam encerrar às 18:00 locais (23:00 em Lisboa), mas o CNE estendeu o processo eleitoral por mais uma hora "e sempre que haja eleitores à espera de exercer o direito de voto", disse Sandra Oblitas, reitora do organismo, aos jornalistas.



O anúncio foi feito quando faltavam poucos minutos para o fecho da votação.



De acordo com a agência de notícias Efe, que cita imagens do canal estatal VTV, verificaram-se longas filas de venezuelanos à espera para votar.



Já a aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) mostrou imagens de locais de votação completamente vazios para sustentar que a escassas horas do fecho das urnas apenas 7% do eleitores tinha votado nas eleições da Assembleia Constituinte.