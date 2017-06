Comissão especial investiga Trump

O despedimento de James Comey da chefia do FBI, a 9 de maio, é um aspeto central da investigação. Recorde-se que Comey afirmou na semana passada, em declaração juramentada ante o Congresso, que Trump lhe pediu fidelidade e lhe perguntou se não podia suspender a investigação a Flynn.Trump, que também ponderou destituir Mueller do comité especial, reagiu à notícia do alargamento do inquérito. "Inventaram uma história de ligações com a Rússia, não encontraram provas e por isso agora vão para obstrução à justiça. Lindo", escreveu Trump no Twitter.