Comissão Europeia coloca bandeiras a meia haste para homenagear vítimas dos incêndios

Bandeiras no edifício de Bruxelas estão a meia haste para lembrar aqueles que perderam a vida nos incêndios em Portugal.

11:46

A Comissão Europeia colocou as bandeiras a meia haste na sede de Bruxelas para prestar solidariedade com as vítimas dos incêndios em Portugal. Na publicação do Twitter da Comissão Europeia pode ler-se: "Em solidariedade para com as vítimas dos fogos florestais em Portugal, as bandeiras europeias estão a meia haste na nossa sede em Bruxelas".





In solidarity with the victims of the forest fires in Portugal, European flags fly at half-mast at our headquarters in Brussels. pic.twitter.com/ggo6tAK0S2 — European Commission (@EU_Commission) 17 de outubro de 2017









Bandeiras de Portugal e da UE a meia-haste no Parlamento Europeu, em memória das vítimas incêndios que devastaram Portugal nos últimos dias. pic.twitter.com/pIpph3mb4M — Parlamento Europeu (@Europarl_PT) 17 de outubro de 2017





Christos Stylianides, comissário europeu para a Ajuda Humanitária, num comunicado oficial, apresentou as "condolências a todos os que perderam entes queridos" e saudou "os corajosos socorristas e bombeiros que trabalham em condições difíceis para salvar a vida de outros". O comissário europeu garantiu também que se estabeleceu um "contacto permanente com as autoridades respetivas e todos os instrumentos de resposta de emergência da UE estão a postos".