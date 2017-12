Companhia aérea lança calendário com assistentes de bordo em lingerie

VietJet Air afirma que o objetivo é “mostrar o serviço de alta qualidade da companhia”.

A Companhia aérea do Vietname, VietJet Air, lançou um calendário para 2018 com assistentes de bordo em lingerie, cujo objetivo é "mostrar o serviço de alta qualidade da companhia aérea". No entanto, as mulheres que pousaram para a sessão fotográfica não são vietnamitas e não trabalham em nenhum avião da empresa. São modelos.

Fotografias de modelos em lingerie que se apresentam como assistentes de bordo, pilotos, controladores de tráfego aéreo e técnicos estão a causar polémica. O objetivo, assegura a empresa, é "apresentar uma perspetiva muito interessante dos serviços da companhia aérea e da sua frota moderna". "Um calendário a pensar nos passageiros da VietJet Air e em todos os fãs da aviação", contrapõe a empresa face às críticas sobre o calendário tratar-se de "sexo".

Esta iniciativa é assumidamente para promover os voos da VietJet Air, o que não é uma novidade. A companhia aérea é conhecida pelas campanhas com mulheres nuas, tantos nos calendários como nos voos ocasionais, enquanto trabalham.

Apesar das polémicas sobre o desrespeito da imagem da mulher e da cultura do Vietname, a empresa garante que a estratégia tem resultado num aumento de vendas de voos. Neste momento, a VietJet Air cobre mais de 40% dos voos domésticos no Vietname e voa para mais de 10 destinos internacionais.

Nguyen Thi Phuong Thao é a CEO da empresa e foi identificada pela revista Forbes como a única mulher multimilionária no Sudoeste Asiático.



