Companhia aérea quer pesar passageiros antes do embarque

Medida serve para calcular a quantidade de combustível necessária para cada voo.

16:53

A companhia aérea europeia Finnair começou a pesar os passageiros antes do embarque. A companhia pretende pesar entre 100 a 150 passageiros em cada voo, juntamente com as suas bagagens. E diz que não está em causa alguma intenção de penalizar quem tem excesso de peso, mas antes uma questão de redução de custos operacionais.

Segundo a empresa, o objetivo da pesagem serve para calcular a quantidade necessária de combustível para cada voo. "Queremos garantir que temos os melhores dados possíveis à nossa disposição", disse Sami Suokas, gerente de clientes da Finnair, em declarações ao jornal Helsinki Times.



A pesagem "é puramente voluntária e anónima, e apenas o agente de atendimento ao cliente pode ver o resultado", explicou Päivyt Tallqvist, diretor de comunicação da companhia, ao The Sun Online Travel.