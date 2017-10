Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Companhias aéreas oferecem viagens para familiares das vítimas do ataque em Las Vegas

Por Lusa | 04.10.17

As companhias aéreas Southwest Airlines e Allegiant Air anunciaram esta terça-feira que vão oferecer voos gratuitos para os familiares das vítimas mortais ou dos feridos que foram atingidas por um atirador num festival de música em Las Vegas.



Uma porta voz da Southwest Airlines afirmou que a oferta é válida até cinco familiares e referiu que a companhia aérea vai também ajudar a transportar os corpos das vitimas mortais.



Já o porta voz da Allegiant Air referiu que mais de uma dúzia de pessoas já aceitou a oferta da companhia.



Pelo menos 59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas quando um homem disparou continuamente desde o 32.º andar de um hotel no domingo à noite em Las Vegas, no Estado do Nevada, sobre uma multidão que assistia a um concerto de música ?country' ao ar livre.



A polícia federal norte-americana (FBI) indicou que o autor do ataque - identificado como Stephen Paddock, um residente local de 64 anos -, não tinha qualquer relação com grupos terroristas.



Esta informação do FBI surgiu depois de o grupo extremista Estado Islâmico (EI) ter reivindicado o ataque, sem fornecer qualquer prova da sua alegação.



As autoridades ainda não identificaram qual o motivo do ataque, mas acreditam que o homem, que se matou de seguida, agiu sozinho.



Entretanto, as autoridades anunciaram que o atirador tinha 23 armas no quarto de hotel onde se encontrava e que encontraram pelo menos 19 armas, explosivos e milhares de munições na sua casa, em Mesquite, no Nevada.



Segundo a agência Associated Press, este foi o tiroteio mais mortífero da História moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.